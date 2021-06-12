شكرا لقراءة خبر عن عــاجل .. فاجعة مؤلمة الفنانة أحلام تبكي بحرقة وتتوسل لجمهورها الدعاء لولدها .. شاهد (صورة صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، مجموعة صور من حفلها الأخير، والذي أقيم منذ أيام بسلطنة عمان، كما نشرت صورة تجمعها بابنها “فاهد”. وعلقت أحلام: “أحلى أيامي وإنت جنبي وبقربي، ولدي وقطعة من روحي وقلبي فاهد، ولدي ربي يحميك ويسخر لك الأرض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان”. وأحيت أحلام حفلا غنائيا كبيرا بسلطنة عمان يوم 5 ديسمبر، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل .. فاجعة مؤلمة الفنانة أحلام تبكي بحرقة وتتوسل لجمهورها الدعاء لولدها .. شاهد (صورة صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.