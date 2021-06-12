شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تدين الجريمة الإرهابية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الجريمة الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة زنجبار في محافظة أبين، أمس الجمعة، والتي راح ضحيتها مايقارب 33 شخصا بين شهيد وجريح من الجنود والمواطنين خلال استهدافهم بدراجة نارية مفخخة.



وطالب نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني في بيان صادر عن الوزارة، الجميع بضرورة رص الصفوف وتوحيد اللحمة الوطنية لمجابهة قوى الانقلاب والإرهاب اللذان يعملان بتناغم مشبوه، بهدف إثارة الفوضى وشق الصف وزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.. مختتما البيان بالدعاء للشهداء بالمغفرة والرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.