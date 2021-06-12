أمن المهرة يحيل 14 متهماً بينهم امرأة بقضايا مخدرات إلى جزائية حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحالت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة، 14 متهماً بينهم امرأة على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الاتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال نائب مدير أمن محافظة المهرة مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد رعفيت "إن قائمة المحالين من المهرة إلى النيابة الجزائية في حضرموت تشمل المتهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن ما يقارب 3 أطنان من المخدرات، إضافة إلى متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها".

وأضاف "أن هؤلاء المتهمين بقضايا المخدرات هم الدفعة الأولى التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت منذ تدشين حملة مكافحة المخدرات بداية شهر يونيو الجاري من قبل مدير عام أمن محافظة المهرة العميد مفتي صموده، بدعم من محافظ المهرة محمد علي ياسر" .. لافتا إلى أنه سيعقبها إحالة دفعة أخرى إلى جزائية حضرموت عقب استكمال الإجراءات القانونية.

وجدد رعفيت، التأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية في المهرة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على آفة المخدرات التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة .. مشيدا بأدوار السلطات المحلية الأمنية والمجتمعية في المهرة ومديرياتها لمساندة الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات.