شكرا لقرائتكم خبر عن اربع معلمات سعوديات يقعن في غرام سائقهن الخاص ...المفاجأة الصادمة لما حدث بعد ذلك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت اربع معلمات سعوديات الزواج من سائقهن السعودي الذي كان يوصلهن الى مقر مدرستهن في احدى القرى النائية في منطقة الباحة جنوب لما يتمتع به من اخلاق حميدة.



وقد وافق الرجل على العرض المغري حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من إرهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أكمل السائق السعودي بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع.

ويبدو أن المعلمات قررن "التطبيق العملي" لما تناوله مسلسل "طاش ما طاش" الذي عرضته قناة "إم بي سي " في شهر رمضان الماضي،، حيث تحدثت إحدى الحلقات عن 4 معلمات قررن الاقتران بسائقهن وشقيقه وتخصيص راتب شهري للسائق الذي كان يقلهن يوميا من الرياض إلى إحدى المناطق النائية. والطريف أن حلقة "طاش ما طاش" أظهرت السائق وشقيقه وهما يرتديان الفستان بينما ارتدت النساءالبشت.



قد يهمك ايضاً