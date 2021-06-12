شكرا لقراءة خبر عن ممثلة مصرية تتعرض لممارسة الرذيلة بالإكراه جماعيًا من قبل طلاب .. وهكذا كانت النهاية شنيعة .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عقدت محكمة الإستئناف المصرية اليوم أولى جلساتها لمحاكمة 3 طلاب ومجند في واقعة اقتحام منزل ممثلة مغمورة واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل الواقعة المروعة ، حيث اقتحم المتهمون مسكن الضحية ، وأشهروا في وجهها الأسلحة النارية وهددوها بالقتل هي وطفلها الصغير الذي يرافقها في المسكن ، ثم نزعوا عنها ملابسها كرها وتناوبوا الإعتداء عليها.

وكان المتهم الأول قد قام بكسر باب الشقة ثم نزل اسفل العقار لمراقبة الطريق ، وصعد باقي المتهمين للشقة بعد تأكدهم من وجودها هناك.

ووجهت لهم النيابة تهمة مواقعة أنثى دون رضاها ، وسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل ، علاوة على حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.