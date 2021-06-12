شكرا لقراءة خبر عن تسريب صور فستان الأميرة حصة ابنة الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ومشهد مُذهل يسلب العقول ويلفت الأنضار من حفل الزفاف الأسطوري والذي لم يسبق له مثيل .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - احتفلت الأميرة حصة، الإبنة الوحيدة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل أيام، بحفل زفافها، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، والذي حضره مجموعة من الفنانين والفنانات العرب، فيما لفت فستان الأميرة الفخم أنظار الجميع، والذي صمّمه بشكل خاص للمناسبة المصمم الفرنسي ستيفان رولاند.

ونشر ستيفان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر التطريز على فستان الزفاف، ثم نشر مجموعة صور للرسمات المبدئية للفستان، الذي إستوحاه من التراث السعودي.

وعلّق ستيفان على الصور: "الهامة التراثية بأسلوب معاصر على الرأس الأكمام بالأبيض والذهبي، صممتها سمو الأميرة سلطانة بنت تركي السديري مع صانع المجوهرات جوهان قبل ما يزيد عن 30عاماً، وقد ارتدتها اليوم ابنتها سمو الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود في يوم زفافها".

وحضرت الفنانة السورية أصالة والفنان العراقي ماجد المهندس حفل الزفاف، وإنتشرت صور لهما خلال تواجدهاما في الحفل عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

كما إنتشرت صور عديدة ومقاطع فيديو، تُظهر أجواء السعادة والفرح التي رافقت حفل عقد القران، الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وإخوانه، كما حضر حفل القران، الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.

وباركت الفنانة الإماراتية أحلام للأميرة حصة بزواجها، ونشرة صورة لها في عمر صغير ووالدها الملك سلمان يبتسم لها، وعلّقت: "الف مبروك للغاليه قلب القلب الاميره الاخت الحبيبه الصديقه اميرتنا الغاليه الاميره حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز على الامير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ربي يبارك لهم ويتمم عليهم ويجمع بينهم في خير ادعوا لها فهي اجمل من عرفت وفّيه مُخلصه محبه كريمه صديقه المساكين". والأميرة حصة هي الإبنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

أما زوجها الأمير فهد بن سعد تركي آل سعود، يشغل منصب مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، منذ الثاني من شهر فبراير لعام 2021، في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر هذا المنصب واحد من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية.