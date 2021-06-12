البيضاء.. اندلاع اشتباكات عنيفة في رداع على خلفية مقتل شيخ قبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، مساء اليوم السبت 12 يونيو/حزيران 2021م، في أطراف مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية مقتل شيخ قبلي.



مصادر محلية أكدت أن اشتباكات عنيفة أندلعت بعد مغرب اليوم الجمعة، في خط آل شربة أطراف مدينة رداع، بين قبيلتي آل الظاهري والجعاوته.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات، التي استخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة، اندلعت على خلفية مقتل الشيخ القبلي "عبده صالح الظاهري"، إثر خلافات قديمة، سبق وأن تم حلها.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى تضرر ممتلكات ومنازل المدنيين واحتراق محلات الجعوني للسيارات، والمحلات المجاورة، وسقوط ضحايا من الطرفين