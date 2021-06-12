الكويت والبحرين تدينان مجزرة الحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دانت دولة الكويت ومملكة البحرين، الهجمات الصاروخية للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، التي استهدفت مدنيين في مدينة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن استمرار الهجمات الحوثية واستهداف المدنيين الأبرياء وتقويض استقرار المنطقة وتجاهل المساعي الدولية الرامية إلى الوصول إلى الحل السياسي المنشود، يؤكد طبيعة النهج العدائي الذي تسلكه هذه المليشيا الحوثية، والحاجة الملحَّة إلى وضع حد له.

كما دانت مملكة البحرين، بشدة، الهجوم الذي شنته المليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والذي استهدف المناطق المدنية والتجارية وأسفر عنه مقتل وإصابة العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وجددت تأكيد موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، الداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدف إلى إفشال الجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن