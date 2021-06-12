ارتفاع شهداء المجزرة الحوثية الجديدة بمأرب إلى 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

ارتفع ضحايا المجزرة الحوثية الجديدة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية مساء الخميس، إلى 10 شهداء.



وأكدت مصادر طبية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، أن عدد ضحايا القصف الحوثي بواسطة صاروخين باليستيين وطائرتين مسيَّرتين مفخختين، على مدينة مأرب، ارتفع إلى 10 شهداء.

وقالت المصادر، إنه توفي اثنان من بين الجرحى البالغين 27 شخصا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10 أشخاص جميعهم من المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن حالات معظم الجرحى ما زالت حرجة.

وبحسب مسؤول حكومي في الشرعية اليمنية، استهدف القصف الحوثي مسجدا وسوقا تجاريا واصلاحية للنساء، علاوة على سيارات اسعاف تواجدت لنقل المصابين.

وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، قد هاجمت المدينة نفسها السبت الماضي، بصاروخ باليستي استهدف محطة وقود، وتسبب باستشهاد 21 مدنيا بينهم طفلان، احدهما الطفلة ليان التي تم العثور عليها متفحمة