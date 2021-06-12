شاهد "فيديو" ... كاميرات المراقبة توثق جريمة مروعة ارتكبتها ام بحق طفلها الرضيع

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت أم مصرية على إلقاء طفلها الرضيع " 15 يومًا " في صندوق القمامة بعدما توفى منها أثناء الرضاعة.
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ووثقت كاميرات المراقبة الجريمة التي اقترفتها أم بحق طفلها الرضيع بعد أن ألقت جثته في صندوق قمامة، بمنطقة محور العصار في شبرا الخيمة في مصر.
وأمرت النيابة العامة المصرية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.
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