شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتمام صفقة تبادل أسرى وجثامين في محور مريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

نجحت جهود وساطة محلية من أبناء منطقة مريس بمحافظة الضالع، الجمعة، في إتمام صفقة تبادل أسرى وجثامين بين اللواءين الـ 83 والرابع احتياط المرابطين في محور مريس من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن عملية التبادل تكللت بتحرير 6 أسرى و24 جثماناً من منتسبي اللواءين الـ83 والرابع احتياط كانوا بحوزة مليشيات الحوثي، مقابل 6 أسرى من عناصر المليشيات الحوثية إلى جانب 22 جثة تابعة لهم لقوا مصرعهم في مواجهات الأشهر الفائتة في محور مريس.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تمت بوساطة محلية، وقد تمت العملية عبر منفذ مُقيلان ماوية غربي مديرية الأزار