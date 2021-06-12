شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يتفقد مستوى الأداء الأمني بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، صباح اليوم، سير العمل في الإدارة العامة لأمن وشرطة محافظة المهرة.



واستمع الوزير من مدير الأمن العميد مفتي سهيل، إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية وسبل التغلب عليها.

ونقل وزير الداخلية خلال لقائه بمدراء الإدارات والضباط تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، مثمناً جهودهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ودورهم في تماسك مؤسسات الدولة بالمحافظة.