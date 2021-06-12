الحكومة الشرعية: إستهداف الميليشيات للمدنيين في مأرب يمثل إستهتاراً كبيراً بجهود وقف الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعتبرت الحكومة اليمنية، إستمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية في إستهداف المدنيين في مدينة مأرب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة إستهتار كبير بالجهود التي تبذل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن الحكومة اليمنية اذ تؤكد أن السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني، بل بالمواقف المسئولة، وإذ تؤكد مجدداً موقفها المعلن المساند والمؤيد للمبادرة السعودية وتعتبرها كل لا يتجزأ وأن وقف اطلاق النار ووقف استهداف المدنيين من الرجال والنساء والنازحين والأطفال الذين كانت آخرهم الطفلة ليان التي أوجعت صورتها المتفحمة كل الضمائر الحية في العالم كله، والتوقف عن اطلاق الصواريخ والطيران المسير على المنشآت المدنية والمساجد وسجون النساء كما حدث اليوم في مدينة مارب، التي تتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية ضد المدنيين، والتي مع كل الأسف تأتي في الوقت الذي يبذل كل العالم جهودا كبيرة لإنهاء الحرب ومع وجود الوساطة العمانية المقدرة في صنعاء، وهو مايمثل استهتارا كبيرا بهذه الجهود لوقف الحرب وانهاء الهجوم المتوحش على مدينة مارب وبقية محافظات الجمهورية، إن وقف اطلاق النار هو شأن ومطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره".

واضافت "إن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن وعلى رأسها المدينة العظيمة تعز يقع في قلب القضايا الانسانية وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها".. مؤكدة لكافة المواطنين في الجمهورية اليمنية ولكل العالم أن الميليشيات الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء الا بشروطها ، وان الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين ،وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء .

وأستدركت "ومن هنا فإن الحكومة تؤكد للجميع ان موقفها من موضوع فتح المطار هو موقف إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني، أما بخصوص ميناء الحديدة فإن الحكومة تؤكد انها لم تغلق ميناء الحديدة بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثي لكافة الايرادات وكلما تطالب به هو تأمين هذه الايرادات وضمان وصولها للموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين" .

وثمنت الحكومة بحسب البيان، كافة الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثين الاممي والامريكي والجهود المخلصة من الاشقاء في سلطنة عمان .. مؤكدة أنها تحيي كافة الجهود الدولية التي تعمل على احلال السلام العادل والمستدام للشعب اليمني .