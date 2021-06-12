شكرا لقراءة خبر عن عريس يكتشف بعد ثلاثة ايام من ليلة الدخلة أن عروسته حامل بالشهر الرابع .. فلم يتمالك نفسه وقام بهذا الفعل الصادم والذي لم يصدقه أحد .. شاهدو ماذا فعل الرجل ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/12 الساعة 02:35 مساءً (خليج الجزيرة - متابعات - خالد الزريقي) dir="RTL">اكتشف عريس جديد في مصر أن عروسه التي عقد قرانه عليها منذ 3 أيام فقط حامل في شهرين، فلم يتمالك نفسه وحاول قتلها. وبينت التحقيقات أن العروس تعرضت لواقعة اغتصاب منذ 4 أشهر وحررت محضرا بالواقعة الا أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة، حتى لا تكشف تفاصيل واقعة الاغتصاب. وبحسب رواية العروس فقد فوجئت بصديق المتهم الذي اغتصبها يبتزها بإيصال الأمانة الذي قامت بتوقيعه ويجبرها على إقامة علاقة معه، واستمر الأمر لمرات عدة حتى تركته وتزوجت من شخص آخر، ثم اكتشف العريس حملها بعد 3 أيام من الزواج. والمفارقة أن الشخص الذي ابتز العروس هو أحد الشهود على عقد قرانها. من جهته طلب العريس من النيابة العامة الطلاق، لأنه لا يمكن العيش مع زوجة خائنة، وفي انتظار ما تسفر عنه بقية التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر عريس يكتشف بعد ثلاثة ايام من ليلة الدخلة أن عروسته حامل بالشهر الرابع .. فلم يتمالك نفسه وقام بهذا الفعل الصادم والذي لم يصدقه أحد .. شاهدو ماذا فعل الرجل ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.