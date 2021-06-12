لجنة التحقيق الوطنية تطلع على حجم الأضرار والدمار الذي خلفه القصف الحوثي على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، زيارات إلى مواقع القصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية ، على مدينة مأرب، والتقوا بعدد من الضحايا وباشروا التحقيق في هذه القضية وجمع كافة الأدلة والاستدلالات المتعلقة بها.



واطلع فريق اللجنة خلال زيارتهم الميدانية إلى مواقع سقوط الصواريخ والطائرات المفخخة وسط مدينة مأرب، على حجم الأضرار المادية وحجم الدمار الذي خلفه القصف الحوثي وأخذوا عينات من بقايا الصواريخ والمقذوفات المستخدمة في القصف بهدف عرضها على خبير عسكري لتحديد نوعيتها.

والتقى نائب رئيس اللجنة، حسين المشدلي ومعه أعضاء اللجنة إشراق المقطري و ناصر العوذلي ومحمد طليان، بعدد من جرحى القصف الذين يرقدون في عدة مستشفيات، بالإضافة إلى شهود العيان الذين كانوا متواجدين في مواقع سقوط الصواريخ والطائرات أو قريبين منها وأخذوا أقوالهم وشهاداتهم حول الواقعة ووثقوها .

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت مساء أمس الخميس قصفا متتاليا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجدا في حي سكني وسجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسط المدينة، أسفر عنه سقوط 8 شهداء و27 جريحا من المدنيين بينهم نساء.