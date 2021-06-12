وزير الخارجية يستعرض مع السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا تطورات الأوضاع ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا، تطورات الأوضاع في اليمن ونتائج زيارته ولقاءاته مع المسؤولين في كل من مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.



وأوضح بن مبارك ، خلال اللقاء الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في بروكسل، أنه ناقش مع المسؤولين الأوروبيين جملة من القضايا المختلفة ذات الصلة بعملية السلام في اليمن والعراقيل التي تختلقها المليشيات الحوثية وتقوض بها فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل ومستدام.. مشيراً إلى أنه تلقى كل التفهم والدعم من كافة المسؤولين الذين التقى بهم والذين أكدوا على دعمهم القوي للحكومة اليمنية وجددوا تعهداتهم بمساندة الشعب اليمني لإحلال السلام والعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية.

كما عبر بن مبارك عن شكره للدور الذي يقوم به السفراء العرب لدعم التحركات الدبلوماسية اليمنية ..مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة والإقليم.

من جانبهم أكد السفراء العرب دعم بلدانهم للجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.. مؤكدين مواقف بلدانهم الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن في بلجيكا محمد طه مصطفى.