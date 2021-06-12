إتلاف 1898 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية في باب المندب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (يماك) بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، 1898 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من باب المندب والمديريات القريبة منه.



واوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن كمية الالغام التي تم اتلافها، شملت 435 من الألغام المضادة للدروع و 571 من الأفيوزات و3 عبوات ناسفة و3 ألغام مضادة للأفراد و4 صواريخ كاتيوشا و3 صواريخ حرارية و 221 قذيفة و655 طلقات منوعة، وصاروخ طيران.

وأشاد العقيلي، بجهود الداعمين والمشاركين مع البرنامج في هذه الأعمال الانسانية على امتداد مناطق ومحافظات الجمهورية والتي تهدف إلى انقاذ حياة المدنيين من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية..داعياً الفرق الهندسية في الميدان وفي الادارة للمركز التنفيذي البرنامج الوطني إلى بذل المزيد من الجهد و العمل في ضل هذه الظروف الراهنة.

ونوه الى ان المليشيات الحوثية عمدت على زراعة الألغام في كل المناطق و الأماكن التي و صل إليها انقلابها المشؤوم وجعلت البلاد تعيش اسواء كارثة انسانية في العالم جراء زراعة الألغام ومخلفات الحرب.