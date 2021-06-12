وزارة الصحة تدين استهداف المليشيات الحوثية الطواقم الطبية والاسعافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت وزارة الصحة العامة والسكان، استهداف مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً الطواقم الطبية والاسعافية، عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، والتي اسفرت عن استشهاد واصابة نحو 35 مدنياً بينهم نساء.



وقالت الوزاة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) " إن استهداف سيارة اسعاف وطواقم طبية شاركت في اسعاف ضحايا الهجمات الإرهابية، أدى إلى إصابة أحد الكوادر الاسعافية وخروج سيارة اسعاف عن الخدمة بشكل كلي".

واضاف البيان "إن استهداف الطواقم الطبية والاسعافية من قبل مليشيا الحوثي بشكل مباشر في الوقت الذي يقومون فيه بواجبهم الإنساني في تضميد جراح الضحايا من أبناء شعبنا، وتكرار هذا الاستهداف هو عمل إرهابي وحشي وإمعان في الجريمة، ونهجاً مليشياوياً دأبت عليه مليشيا الحوثي بعد كل جريمة مروعة، علاوة على جرائمها المستمرة في استهداف المنشآت الصحية وتدمير قطاع الصحة منذ انقلابها المشئوم".

واشارت الوزارة الى ان هذه الممارسات البشعة هي جرائم حرب مكتملة الأركان، تتنافى مع القوانيين الدولية التي تحرم وتجرم استهداف الطواقم الطبية، وتصاعد استهداف المدنيين بهذه الصور الوحشية..داعية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة هذه الجرائم الممنهجة والتدخل العاجل والفوري لحماية الطواقم الطبية.