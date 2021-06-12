تدشين البرنامج التأهيلي لمحو الأمية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دُشن بمدينة سيئون محافظة حضرموت،، البرنامج التأهيلي في مجال محو الأمية الذي تنفذه المساحة الأمنة للنساء والفتيات بمدينة سيئون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.



و أشاد رئيس جهاز محو الأمية بالجمهورية محمدالحاج ، بجهود الوصول الإنساني المبذولة في برامج محو الأمية..مبديا استعداد المكتب لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات ليؤدي المشروع مهامه، وأنشطته المختلفة على الوجه المطلوب.

من جهتها أوضحت منسقة المشروع سندس السعيدي أن البرنامج يأتي ضمن الخدمات التي تقدمه المساحة للنساء والفتيات..مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف 17 مستفيدة ويستمر لمدة أربعة اشهر.