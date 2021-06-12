شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين :جرائم المليشيات الحوثية تهدف إلى إفشال الجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت مملكة البحرين بشدة القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والذي استهدف المناطق المدنية والتجارية وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



واكدت وزارة الخارجية في بيان لها، دعم مملكة البحرين للجمهورية اليمنية وجهودها المتواصلة لاستعادة الشرعية..مجددة التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من جرائم المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن التي تهدف إلى إفشال الجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.

واعربت وزارة الخارجية، عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة وشعب الجمهورية اليمنية جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية.