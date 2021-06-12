شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ...قصة افلاس الممثل المصري الكبير ومن وقف الى جواره لحظات المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



كشف الفنان المصري صبري عبدالمنعم، تفاصيل إصابته بالسرطان لمدة 5 أعوام.

وأوضح صبري، في تصريحات متلفزة، أنه أصيب بالمرض مع مطلع عام 2000 حيث شعر ألم في ذراعة، وأجرى أشعة رنين، وإكتشف وقتها وجود ورم بشكل مفاجئ.

وأوضح أنه أجرى عملية سريعة ونجح في إستئصاله، إلا أنه بعد ذلك شعر بضيق في التنفس، ليجري أشعة أخرى ويتم الكشف وقتها عن إصابته بسرطان في الرئة عام 2001. قد يهمك ايضاً وقال صبري، إن رحلة علاجه تسببت في إفلاسه ونفاد المال الذي يتواجد معه قائلاً:“كانت معاية فلوس وخلصت على علاجي وزوجتي مبتشتغلش وعندي أولادي مش عارف أصرف عليهم“،

وأشار إلى أن الفنان الراحل المنتصر بالله، والفنان أحمد بدير، كانوا سببا في مساعدته للسفر للعلاج بالمملكة. مؤكدا، أنه بعد التعافي من السرطان، أصيب به من جديد في ”غشاء البلوري“، حيث عاد إلى السعودية للعلاج مرة أخرى

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