شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحبط هجوماً للمليشيا شمال غرب تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني الجمعة من افشال محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي تعز.
وذكر مصدر عسكري أن مواجهات اندلعت بين الطرفين من مسافات قريبة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة والقنابل اليدوية مشيرا لاى ان العناصر الحوثية حاولت التقدم إلى المواقع الأمامية لقوات الجيش الوطني، وذلك بتغطية نارية مكثفة من قبل مدفعياتها المتمركزة في شارع الخمسين.
وبحسب المصدر، فإن مليشيا الحوثي ما زالت تحشد المزيد من مقاتليها وآلياتها العسكرية في محاولة لمعاودة الهجوم مرة أخرى.
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