شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والحوثيين في جبهة كرش ومصدر عسكري يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري في المجلس الانتقالي إن وحدات القوات المسلحة تخوض في الأثناء مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثية في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وأوضح الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب في تغريدة له على (تويتر) بان المواجهات اندلعت منذ ساعة من الان وقد تمكنت قوات الانتقالي من إلحاق ضربات موجعة بمليشيات العدو الحوثية التي حاولت التسلل تجاه قطاع الضواري.

وتاتي المواجهات بعد ساعات من إتمام عملية تبادل أسرى بين اللوائين 83 والرابع قوات أحتياط من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة مريس بمحافظة الضالع المحاذية لمحافظة لحج.

وجرت عملية تبادل الأسرى مساء يوم الجمعة وشملت جنو وبعض الجثامين الذين تم أسرهم في جبهة مريس بمحافظة الضالع شملت الافراج عن 12 اسير من الطرفين بواقع ستة أشخاص عن كل طرف و46 جثة منهن 22 جثة تم تسليمهم للمليشيات مقابل أن تفرج المليشيات الحوثية عن 24 جثة.