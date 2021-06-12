شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. الأكياس الصفراء التي اهان بها الحوثي وفد سلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - على امتداد الساعات الماضية تداولت منصات التواصل الاجتماعي صور لاعضاء الوفد العماني عند مغادرتهم العاصمة اليمنية صنعاء وهم يحملون هدايا مجهولة في اكياس مما اثر غضب اليمنيين بشكل خاص والعمانيين بشكل عام . ووصف الناشط الحقوقي رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث الإستراتيجية الصورة بالإهانة المتعمدة حيث قال : إهانة متعمدة.. نسوا انهم ضيوف عند العمانيين منذ سبع سنوات ما نشروا أي صور وهم يحتسكون القات ويشربون النبيذ وأيديهم عالقة وسط اللحم المندي وأمام تنورات الحلوى العمانية . قال لي صديقي " الحوثيون إذا عجبتهم (البقعة) فكروا كيف يتملكوها واذا قدر لمأرب شر سيغزون عمان قبل السعودية"

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