شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي علي مقراط يغادر عدن عقب تعرضه لتهديدات بالتصفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

غادر يوم الجمعة الصحفي المعروف علي مقراط محافظة عدن الى خارجها عقب ما قال انها تهديدات تعرض لها.

وقال مقراط لصحيفة عدن الغد ان تهديدات بالتصفية من قبل بعض الأطراف.

واكد الزميل مقراط انه فعلا غادر مدينة عدن هذا اليوم وان مغادرته جاءت بعد تصاعد اعمال التحريض في عدن ضد الصحفيين.

واوضح انه قد استهدف خلال يومين فاتت بحملات تحريض ذكرته بالاسم.