شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بعودة جديدة للحكومة الى عدن .. مستجدات التفاوض بين الانتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علمت صحيفة عدن الغد ان بعض وزراء الحكومة الشرعية سيعودون الى عدن خلال أيام.

وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد تم التوافق على عودة عدد من الوزراء الى عدن ضمن خطة كاملة لعودة الحكومة.

واشارت المصادر الى ان طرفي نزاع اتفاق الرياض قدما عددا من المطالب السياسية.

وقدم فريق الحكومة عدد من المطالب بينها دخول قوات الوية الحماية الرئاسية الى عدن والغاء اي اجراءات احادية الجانب ونطبيق الشق الأمني والعسكري ومغادرة قيادات المجلس الاساسية من عدن وخروج كافة القوات والمعسكرات.

ووضع بحسب مصادر الصحيفة المجلس الانتقالي عدد من الشروط بينها تطبيق الشق السياسي والغاء قرارات مجلس الشورى والنائب العام وعودة الحكومة.

وبحسب المصادر فقد رفع كل طرف باشتراطاته الى الجانب السعودي.