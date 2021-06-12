شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يعلنون نتائج مباحثات العمانيين في صنعاء و"الجزيرة" تتحدث عن "حدث تاريخي" خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي رسميا، عن نتائج المشاورات التي اجرها وفد المكتب السلطاني العماني طوال اسبوع في العاصمة صنعاء، ووصفتها بأنها توصلت إلى “تصور شامل وجاد للحل الممكن” بينما تحدثت قناة “الجزيرة” عن ما وصفته “حدثا تاريخيا استثنائيا مرتقبا خلال ساعات”.

وكشفت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة الحوثي، جدول مباحثات وفد المكتب السلطاني العماني الذي غادر العاصمة صنعاء الجمعة، بعد أسبوع من المشاورات مع قادة الجماعة بما فيهم زعيمها والقيادات العسكرية، بشأن الحلول المطروحة لحل الأزمة اليمنية بما فيها الملف الإنساني.

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القناة قالت إن “محادثات الوفد العماني في صنعاء تناولت المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، كما بحثت قضايا ذات صلة بالملف الإنساني”. مشيرة إلى أن المجلس السياسي للحوثيين أشاد في بيان صادر عنه بجهود سلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن.

ونقلت القناة عن ناطق الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض،محمد عبد السلام، قوله: إن اجتماعات الوفد العماني في صنعاء شملت رئاسة الأركان العامة، ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، وشخصيات اجتماعية وسياسية من محافظة مأرب، أكبر بؤرة للتوتر العسكري في البلاد.

مضيفا: قدمنا في هذه الاجتماعات إلى الوفد العماني “التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن، بدءا من العملية الإنسانية”، وأردف: “التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما يتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار”.

ناطق الحوثيين المرافق للوفد العماني لدى وصوله صنعاء والمغادر معه إلى مسقط، محمد عبدالسلام، تابع حديثه للقناة، قائلا: إن التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري “جاد ومسؤول ومباشر”. معربا عن تطلع جماعته إلى أن تفضي هذه الجهود إلى “الخير والسلام”.

وأضاف القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ليل الجمعة: “نعود إلى سلطنة عمان لاستكمال النقاشات الانسانية والسياسية والعسكرية ودعم الجهود التي تبذلها السلطنة. وأردف: “سنستكمل نقاشاتنا مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل”.

إلى ذلك، تحدثت قناة “الجزيرة”، تزامنا مع مغادرة الوفد العماني، الجمعة، العاصمة صنعاء، على متن طائرة خاصة من مطار صنعاء الدولي، عن ما وصفته “حدثا تاريخيا واستثنائيا سيشهده اليمن خلال الساعات المقبلة”. في التعليق على نتائج المباحثات العمانية الحوثية في صنعاء.

ونشر مراسل قناة “الجزيرة” في سلطنة عمان، سمير النمري، في خبر على حائطه الرسمي بموقع “فيس بوك”، قائلا: ““نحن أمام ساعات مهمة قد تسجل لحظة تاريخية في الصراع اليمني بعد إعلان التحالف السعودي الإماراتي وقف عملياته العسكرية في مختلف محافظات اليمن”.

مراسل قناة “الجزيرة” اشار في الخبر المقتضب إلى أن الإعلان عن وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، يأتي “تمهيداً للتوقيع الوشيك على الاعلان المشترك للاتفاق الانساني المقدم من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وبوساطة عمانية”.

ومع أن الوفد السلطاني العماني غادر مطار صنعاء الدولي دون الادلاء ببيان أو تصريح صحافي انتظرته وسائل الاعلام المحلية والدولية في صالة التشريفات؛ إلا أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن ما سمته “بوادر انفراجه”، بشأن الموافقة على المبادرة الاممية المطروحة من اربعة بنود.

المصادر أفادت بأن “المؤشرات الأولية لنتائج الوساطة العمانية، تشير إلى قبول السعودية باشتراط الحوثيين رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، قبل الدخول في وقف إطلاق النار، والذهاب في مباحثات سياسية بشأن استئناف العملية السياسية في اليمن بمشاركة جميع الاطراف”.

وقالت: إن اعلان الاتفاق بهذا الشأن، سيكون ضمن إعلان رسمي عبر الأمم المتحدة، لا عبر سلطنة عمان، التي ستكتفي بدور الوسيط فقط، دون الإعلان عن ثمار المشاورات التي قامت بها مع الحوثيين نيابةً عن المجتمع الدولي، وبدفع مباشر من السعودية والولايات المتحدة الامريكية”.

جاءت زيارة الوفد العماني إلى صنعاء في سياق حراك دبلوماسي مكثف بين الرياض ومسقط وصنعاء يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندر كينغ، بهدف وقف إطلاق النار واجراء معالجات عاجلة للاوضاع الانسانية واستئناف العملية السياسية.

وتأتي بين الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الانساني ضمان تدفق السلع والوقود والمساعدات الاغاثية عبر ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي الذي استقبل الأربعاء ثلاث رحلات لمنظمات أممية وانسانية والصليب الاحمر، تزامنا مع أعمال ترميم وصيانة واسعة للمطار تمهيدا لاستئناف نشاطه.