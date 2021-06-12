شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : دولة الكويت تتعرض الان لاجتياح كبير وغزو جديد مباغت يستبق ذكرى الاجتياح العراقي (صور+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتعرض دولة الكويت في هذه الاثناء، لاجتياح كبير وغزو جديد مباغت، من جهة البحر، قبيل شهر على حلول الذكرى الحادية والثلاثين للاجتياح والغزو العراقي العسكري للكويت، حسب ما اظهره مقطع فيديو.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض احدى جزر الكويت لاجتياح كثيف من طيور النورس غمر الجزيرة كاملة بعدد مهول من البيض، لأول مرة.

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الجزيرة تبين أنها جزيرة “كبر” الكويتية، وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أنها قد غمرت كاملة بأسراب من طيور النورس جوا، وبيوض هذه الطيور برا، في ظاهرة غريبة جعلتها محل إعجاب ودهشة بين النشطاء.

واتخذت طيور النورس في سماء الجزيرة بشكل كثيف، مسكنا لها منذ زمن طويل ووجدت في بحر الخليج العربي مكانا جيدا للحصول على قوتها اليومي من الأسماك، بجانب أنواع نادرة من الفطريات تتغذى عليها.

تحظى جزيرة كبر باهتمام الهيئة العامة للبيئة في الكويت بسبب وجود بيئة فطرية نادرة جدا على سطحها، وتحرص المؤسسات والجهات المعنية على تنظيم حملات دائمة لتنظيف شواطئها وشعابها المرجانية حفاظا عليها وعلى فرادتها.

وسميت الجزيرة “كبر” لكثرة نبتة الشفلح ذات اللون الأحمر فيها والتي تسمى ايضا الكبر أو القبار، وهي شجيرة شوكية يصل طولها إلى نصف متر، وثمرتها تشبه حبة التين اليابس، كما يقال أن سبب تسميتها بهذا الاسم أيضا لكونها مرتفعة.