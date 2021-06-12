شكرا لقرائتكم خبر عن بأوضاع مثيرة.. شاهد دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها وتشارك متابعيها صور فاضحة اثناء قيامها بفعل صادم رفقة زوجها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إحتفلت الفنانة المغربية بمناسبة السنة الثامنة لزواجها من من المنتج البحريني محمد الترك. وشاركت بطمة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة فيديوهات أهداها ياها متابعيها من بلدان مختلفة، إحتفالا بعيد زواجها الثامن، وتضمنت الفيديوهات قالب حلوى عليه صورة الثنائي. عبّر متابعيها عن حبهم لها وتمنوا لبطمة وزوجها أطيب التمنيات والحياة الطويلة سوياً. قد يهمك ايضاً تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر... شاهد "فيديو" يذكر أن دنيا قد تعرضت مؤخراً للسخرية من المتابعين، بسبب ظهورها بسروال لصوق، ودعوها إلى إرتداء الملابس الواسعة لأنها لم تخسر الوزن، بعد إنجابها طفلتها الثانية ما دفعها للرد بإستعراض رشاقتها في إطلالة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها مرتدية سروالاً أبيض ضيقاً، ليتبين من خلالها أنها فقدت الكثير من وزنها، الذي إكتسبته خلال الحمل، وخصوصاً في منطقة الأرداف، وهو ما أشارت إليه العديد من تعليقات المتابعين.

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