شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شركة النفط تصدم الملايين ببيان يعلن رسميا بدء بيع الوقود بهذه الاسعار (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسلطة الحوثيين في العاصمة صنعاء، ليل الجمعة، عن استئناف محطات الوقود العامة في العاصمة نشاطها عقب تموينها بالبنزين، وبدء البيع اعتبارا من اليوم السبت بأسعار جديدة، بررتها بغرامات تأخير دخول السفن لميناء الحديدة، بفعل احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان لفترات تجاوز 6 اشهر.

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وقالت الشركة في بيان صادر عنها: إنها عملت على اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين (295 ريال/لتر) في السوق المحلية بالقدر المستطاع ولفترة عام ونيف عبر الموائمة بين الارتفاع في أسعار البورصة العالمية والتكاليف وغرامات التأخير المتزايدة جراء احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية”.

مضيفة: “بلغت فترات احتجاز بعض سفن المشتقات النفطية في الوقت الراهن إلى ما يزيد عن ستة أشهر مثقلة بالغرامات فضلاً عن مجمل الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة، وبناءً على كل ما سبق إضطرت الشركة إلى تحريك سعر بيع البنزين اعتباراً من السبت 12 يونيو 2021م، واعتماد بيع البنزين بسعر 425 للتر الواحد، 8500 للعشرين لتر”.

وفي حين حمَّلت شركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثيين، التحالف العربي “كامل المسؤولية عن الاعباء والآثار الكارثية المترتبة على اعمال القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة”، التزمت بختام بيانها بأنها “لن تألو جهداً في توفير المواد البترولية بأقل التكاليف المتاحة وفقاً للعوامل والمتغيرات التي تؤثر على أسعار بيع المشتقات النفطية”. حسب تعبيرها.