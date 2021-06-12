شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف يتحول إلى مأتم بعد وفاة العروسين في ليلة الدخلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عروسان مصريان مصرعهما، مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في ترعة مياه بمحافظة الشرقية في مصر.

وقال أحد شهود العيان، صديق العريس، إنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في قيادة السيارة، وسقط العروسان وشقيقة العروس في مياه ترعة الشرقية، بحسب اليوم السابع.

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وأضاف أن كثيرين نزلوا وراءهم في المياه، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذهم، وتم إخراج جثماني العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين جرى إخراج جثة العريس.

وحرر محضر في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : وكالات

