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إصابة طفلين بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في محافظة حجة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان، بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب، بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
 
وقال المرصد اليمني للألغام، أن طفلين أصيبا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة.
 
وأوضح أن الطفلين "بندر محمد أحمد باز" 11 عاما- و"أحمد حسين محمد باز" 14 عاما، من سكان قرية "الفرش" بمديرية حرض أصيبا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب.
 
وتسببت مخلفات الحرب بما فيها الألغام والعبوات الناسفة والقنابل التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال السنوات الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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