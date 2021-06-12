شكرا لقرائتكم خبر عن وصل الى المنزل فتفاجأ بوجود زوجته وعشيقها يمارسون الرذيلة على فراش الزوجية.. لن تصدق ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة تاجر دواجن بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة لقيامه بقتل “زوجته” وزوج شقيقته، بسكينتين وذبحهما بعد أن شاهدهما في فراش “الزوجية” وقام بتسليم نفسه إلى مركز شرطة سنورس واعترف بارتكابه الواقعة.



وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الفيوم إخطار، من مأمور قسم شرطة سنورس، بالعثور على شخصين مقتولين داخل منزل بمركز سنورس، وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها “محمود. س”، 27 عامًا، تاجر دواجن، هو مرتكب الجريمة، وتبين أنه غادر منزله في الصباح متوجهًا إلى السوق، واكتشف أنه نسي مفتاح المحل الخاص به في المنزل، فعاد لإحضاره، وفوجئ بزوجته 24 عامًا، وزوج شقيقته في الشقة عاريين ويمارسان الرذيلة فذبحهما وقام بتسلم نفسه. قد يهمك ايضاً تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر... شاهد "فيديو"

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