شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق هذا ماسيحدث لك عند تناول اللوز يومياً فوائد ستغير حياتك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتاج الكثير من الأشخاص لإضافة بعض المكسرات على قائمة نظامهم الغذائي، وذلك لما لها من فوائد خارقة لا تخطر في بالك، وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عن فوائد تناول حفنة من اللوز يومياً، وذلك وفق ما ذكره موقع “صدى البلد”. قد يهمك ايضاً تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر... شاهد "فيديو" فوائد تناول حفنة من اللوز يومياً: 1- يقلل نسبة الكولستورل الضار في الدم والجسم. 2- يمنح الجسم المزيد من الطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة للجسم. 3- يحمي الجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية والشرايين التاجية. 4- يمنع زيادة الوزن في الجسم ويبقي الجسم ضمن الوزن الطبيعي. 5- يمنع تكون حصوات المرارة. 6- يقي الإنسان من الإصابة بالكثير من أنواع السرطان وذلك لوجود 20 نوعًا من المركّبات المضادة للأكسدة. 7- يحافظ على الأغشية المخاطية للخلايا الجلدية ويحافظ على الجلد من الكثير من الأضرار وخاصةً الأضرار الناتجة عن الجزيئات الحرة. 8- يساهم الجسم في عملية التمثيل الغذائي لوجود فيتامين ب و ب6 في اللوز. 9- يحافظ على ضغط الدم ضمن الطبيعي، ويمنعه من الارتفاع وذلك لوجود المغنيسيوم والبوتاسيوم.

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