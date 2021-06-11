شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان هام من شركة النفط بالعاصمة صنعاء يتضمن الإعلان الرسمي عن السعر الجديد للوقود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجاء في نص البيان : تحمل شركة النفط اليمنية قوى تحالف العدوان و على رأسها أمريكا وكذا الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الأعباء والآثار الكارثية المترتبة على أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بهدف تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم . قد يهمك ايضاً تفاصيل واقعة "الصورة الفاضحة" في مصر... شاهد "فيديو" وبهذا الخصوص كانت الشركة قد عملت على اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين (295 ريال/لتر) في السوق المحلية بالقدر المستطاع ولفترة عام ونيف وذلك من خلال العمل على الموائمة بين الارتفاع في أسعار البورصة العالمية للمشتقات النفطية والتكاليف وغرامات التأخير المتزايدة الناتجة عن إستمرار الحصار المفروض من قبل قوى تحالف العدوان وتصاعد مستوى القرصنة الإجرامية على سفن الوقود إلى حدود غير مسبوقة على مستوى العالم رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة بعد خضوعها للتفتيش في جيبوتي وفقاً لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) حيث بلغت فترات احتجاز بعض سفن المشتقات النفطية في الوقت الراهن إلى ما يزيد عن ستة أشهر مثقلة بالغرامات فضلاً عن مجمل الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة , وبناءً على كل ما سبق إضطرت الشركة إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين اعتباراً من يوم السبت الموافق2021/6/12 م , وعلى النحو التالي : المادة سعر البيع /لتر سعر الدبة٢٠لتر

بنزين 425 ريال 8500ريال وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهداً في توفير المواد البترولية للأخوة المواطنين بأقل التكاليف المتاحة وفقاً للعوامل والمتغيرات التي تؤثر على أسعار بيع المشتقات النفطية . والله الموفق ، ، ، شركة النفط اليمنية

الإدارة العامة .

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