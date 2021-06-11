شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الممثلة المصرية "ياسمين صبري" تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الممثلة المصرية ” ياسمين صبري” جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” الانستقرام” صورة تظهر إطلالتها اللافتة والمميزة.

كما وكانت الممثلة المصرية ” ياسمين صبري” ترتدي الفستان الأبيض الطويل المنقط الباهت، إذ تجلس على كنبة باللون الأبيض مع مساند للظهر مزخرفة بجلد النمر، وبجانبها أبجورة إضاءة صفراء مع وضع يدها على جانب وجها الأيسر لإعطاء نوع من الحركة أثناء التصوير، وحيث كان المكياج الترابي الداكن الخفيف على وجهها مع جمال شعرها الطويل الناعم.

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وكتبت تعليقًا على الصورة إيموجي قلبين فوق بعضهما البعض، حيث نالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين لها.

وجاءت إحدى التعليقات من المتابعين لها عبر صفحتها الخاصة بقولهم” حتي المخدات عليها نمر أية الحوار دا” ، وآخر يقول ” طبعن الحذاء الكعب أحس ماكو غير دامن تلبسه”.