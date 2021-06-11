شاهد.. السعودية روزانا اليامي تظهر بالمايوه في السعودية.. وتثير الجدل ! (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي لموجة لاذعة من الإنتقادات من قِبل جمهورها على منصات التواصل الإجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترتدي المايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح بمدينة جدة في السعودية.
وردت الاعلامية روزانا على الإنتقادات التي تعرضت لها، معبّرة عن إستيائها الشديد من تدخل المتابعين في حياتها الخاصة، وقالت: “هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه”.
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كما وتابعت: “بهذي المناسبة راح اطلع على بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو”.
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