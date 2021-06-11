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عدن - ياسمين التهامي - أشتكت فتاة كويتية لدى الجهات الأمنية في الكويت ضد والدتها، بعدما دفعتها إلى البغاء دون رغبتها في ذلك، وذلك بغرض الربح المالي من ورائها.

وفي التفاصيل، دفعت سيدة تمتلك الجنسية الكويتية بعد أن تزوجت من كويتي، ابنتها إلى “بيع جسدها” مستغلة غياب الأب، الذي يقبع في السجن بقضية مختلفة، وذلك حسب صحيفة ”الراي“ الكويتية المحلية.

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فتاة كويتية ترفع شكوى ضد أمها.. والسبب صادم لا تتجرأ على فعله أي أم في العالم !

ووفق للمعلومات الواردة إلينا فإن الفتاة الكويتية بعد معاناتها من والدتها، تقدمت بشكوى ضدها، بتهمة البحث على الفسق والفجور، فيما ضبطت الجهات الأمنية والدتها على ذمة التحقيق. وتم التوصل أيضا إلى شقيق نائب سابق، تم احتجازه، وآخر شيخ شاب جار استدعاؤه، متورطان بتهمة “هتك عرض قاصر”.