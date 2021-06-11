شرطة المهرة تحيل 14 متهماً بينهم امرأة بقضايا مخدرات إلى جزائية حضرموت

أعلنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة، الجمعة، إحالة 14 متهماً بينهم امرأة على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الاتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال نائب مدير أمن محافظة المهرة مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد رعفيت في تصريح صحفي، إن "قائمة المحالين من المهرة إلى النيابة الجزائية في حضرموت تشمل المتهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن ما يقارب 3 أطنان من المخدرات، إضافة إلى متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها".



وأضاف أن هؤلاء المتهمين بقضايا المخدرات هم الدفعة الأولى التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت منذ تدشين حملة مكافحة المخدرات بداية شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أنه سيعقبها إحالة دفعة أخرى إلى جزائية حضرموت عقب استكمال الإجراءات القانونية.



وجدد رعفيت، التأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية في المهرة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على آفة المخدرات التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة.



وكانت شرطة المهرة قد أعلنت في أواخر أبريل الماضي ضبط قارب على متنه شحنة تقدر بـ3 أطنان من مادة الحشيش المخدر في ساحل مديرية الغيضة مركز المحافظة الواقعة شرقي اليمن على حدود سلطنة عمان.

