شكرا لبحثكم عن خبر تشييع مهيب لجثمان الشهيد القائد حيدرة جبران في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / المركز الإعلامي / خاص:

شيع المئات من أبناء الجنوب ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد القائد حيدرة جبران الجعدني نائب مدير الرقابة والتفتيش لقوات الدعم والإسناد الذي طالته ايادي الغدر والإرهاب مساء يوم أمس بمدينة المنصورة .

وتقدم موكب التشييع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي القائم بأاعمال الأمين العام المهندس عدنان الكاف واركان قوات الدعم والإسناد العميد نبيل المشوشي ورئيس العمليات العميد ركن عبدالسلام البيحاني وعدد من قادة دوائر الدعم والإسناد والالوية والكتائب الأمنية.

حيث جرى الصلاة على جثمان الشهيد المغدور به في مسجد الفردوس ومن ثم شيع في موجب جنائزي مهيب الى مقبرة الرضوان بالممدارة حيث وارى جثمانه الطاهر هناك.

وأكد العميد "المشوشي" ان يد العدالة ستطال الإرهابيين الفاعلين للجريمة عاجلا او اجلا ، ولن يذهب دم الشهيد حيدرة الجعدني هدرا ما دام الدم يدب في عروق زملائه في الدعم والإسناد وقوات الأمن .

وكانت ايادي الغدر والخيانة والإرهاب قد طالت نائب مدير الرقابة والتفتيش في قوات الدعم والإسناد العقيد حيدرة جبران الجعدني مساء يوم أمس اثناء خروجه من منزله في مدينة المنصورة ليستشهد على اثر ذلك الاستهداف الإرهابي الجبان.

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