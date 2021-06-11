شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تشعل المسرح بوصلة رقص جريئة والحرّاس يخلصونها باللحظة الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت هيفاء وهبي، الفنانة اللبنانية، مسرح القاهرة من خلال وصلة رقص استمرت طوال الليلة.

وشاركت الفنانة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "انستغرام"، المقطع أثناء أدائها لأحد أشهر أغنياتها، وقد بدى الغنج على الفنانة التي ألهبت المسرح.

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وقد حازت لقطة على اهتمام الجمهور، من خلال قيام أحد لحضور والمتابعين بالـ "قفز" على المسرح ومحاولة احتضان الفنانة، إلا أن الحرس أبعده في اللحظة نفسها.

وتفاعل الجمهور كثيرًا مع لقطة الفنانة هيفاء والشب المتيم بها، حيث أثنوا على أدائها على خشبة المسرح وتغزلوا بتقاطيع جسدها وميوله.

في حين رأى آخرون أن هيفاء وهبي تتعمد دومًا القيام بالحركات المثيرة بغية الحصول على أكبر أقدر من التفاعل، أي "تعوض عدم موهبتها الغنائية بنحافة وميول خصرها"، كما علق كريم الأنصاري.