اخبار الخليج / اخبار اليمن

كما ولدتها أمها .. شاهد ياسمين صبري تفجر غضبا واسعا بجلسة عارية تماما

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها أمها .. شاهد ياسمين صبري تفجر غضبا واسعا بجلسة عارية تماما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري في نشر صورأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية تماما اثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت في احدها في حمام السباحة، وأمامها البحر.

كتبت ياسمين صبري تعقيبا على الصورة لتصف ما تشعر به بـ”السعادة”.

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا