شكرا لبحثكم عن خبر بعد وصوله الى اليمن ...شوقي هائل يدعو الى السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ محافظة تعز السابق الأستاذ "شوقي احمد هائل" الى اليمن عائدا من الخارج .

ودعا شوقي هائل في تغريدة على حائط صفحته الرسمية في تويتر اليوم الخميس الجميع الى السلام أثناء وصوله الى ارض الوطن.

وقال "شوقي هائل "في تغريدته: "ينبض القلبُ حياةً جديدة والروح تزدهر سعادةً غامرة، ما إن تطأ قدماك ارض وطنك الخالد في أعماق قلبك، ويرتبط جسدك بتربةٍ نشأت وترعرعت فيها، وبفضلها وعطاءها المتدفق تكونت شخصيتك وتفاصيل حياتك، فالوطن هو الحضن الدافئ والملاذ الآمن دوماً.

واختتم شوقي هائل تغريدته بتهنئة الجميع بيوم الجمعة مؤكدا وصوله الى اليمن .

ورحب ابناء تعز بعودة شوقي هائل متمنين ان تكون عودته خير لمحافظتهم وان يسهم في انتشالها من الواقع الذي تعاني منه .