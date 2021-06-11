شكرا لبحثكم عن خبر بالأرقام.. الكشف عن مبالغ مهولة يستلمها قادة مليشيا الحوثي الكهنوتية كـ«رواتب شهرية» والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تقول الأسر الهاشمية الحوثية. الارهابية في اليمن بأن الزكاة محرمة عليها بل تصفها بـ"أوساخ الناس". لكنها في المقابل لم تتدخر جهدا في سرقة أموال الزكاة التي يتم تحصيلها من اليمنيين سنويا..
هذه الأرقام أدناه جزء بسيط من الأموال التي سرقوها خلال أقل من ستة أشهر فقط من العام 2019 واستخدموها في عمليات حوثنة وتطييف المجتمع ونشر الفكر الإيراني في اليمن بالاضافة إلى شراء الولاءات واثراء القيادات الحوثية.
تذكروا بأن هذه الأموال المنهوبة من مؤسسة واحدة (الهيئة العامة للزكاة)، فما بالنا ببقية المؤسسات الايرادية؟!
لم تتعرض اليمن من قبل لهذا النوع من الفساد المالي والإداري أبدا..
30 أبريل 2019
محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا
20 مليون ريال
_______________
15 يونيو 2019
يوسف المداني
ثاني قيادي عسكري حوثي
50 مليون ريال
_______________
28 أبريل 2019
شمس الدين محمد شرف الدين
مفتي المليشيات الحوثية
3 مليون و500 ألف ريال
_______________
15 يونيو 2019
أمين المداني
قيادي حوثي
100 مليون ريال
_______________
18 يونيو 2019
محمد أحمد العياني
مسؤول العلماء
50 مليوناً و400 ألف ريال
_______________
13 مارس 2019
محمود مقبل الشرفي
مشرف خطباء صنعاء
مليونين و10 ألف ريال
_______________
19 مايو 2019
محمود مقبل الشرفي
600 ألف ريال
_______________
22 أبريل 2019
حسين أحمد العياني أحسن محسن شعفل
علماء من صعدة
خمسة مليون ريال
_______________
18 يونيو 2019
أحمد سعيد مجلي
مشرف مراكز طائفية
مليونين و330 ألف ريال
_______________
5 مارس 2019
أحمد محمد الديلمي
الجامع الكبير صنعاء
4 مليون ريال
_______________
8 أبريل 2019
أحمد محمد الديلمي
الجامع الكبير
4 مليون ريال
_______________
28 أبريل 2019
أحمد محمد الديلمي
الجامع الكبير
4 مليون ريال
_______________
28 مايو 2019
أحمد محمد الديلمي
الجامع الكبير
4 مليون ريال
_______________
19 فبراير 2019
نايف صالح صالح
مركز مدرسة بدر
15 مليون ريال
_______________
19 فبراير 2019
حمزة عبدالله المرتضى
مركز بيت السيد- بني حشيش
3 مليون و375 ألف ريال
_______________
20 مارس 2019
محمود مقبل الشرفي
جامع بدر الحشوش
7 مليون و600 ألف ريال
_______________
27 مارس 2019
أحسن محسن شعفل
مركز تعليمي تابع للمرجعية الحوثي أحمد درهم
4 مليون ريال
_______________
22 أبريل 2019
نايف صالح صالح
مركز الإمام زيد في الجوف
400 ألف ريال
_______________
4 مايو 2019
نايف صالح صالح
مركز بدر
10 مليون ريال
_______________
6 مايو 2019
حسين أحمد العياني
مدارس العلوم الشهرية رمضان 1440هـ
4 مليون ريال
_______________
7 مايو 2019
حسين أحمد العياني
اثنين جوامع في حيدان بصعدة
2 مليون ريال
_______________
21 مايو 2019
محمد الشهراني
جامع شهران في عمران
مليون ريال
_______________
27 مايو 2019
محمود مقبل الشرفي
بنك الكساء اليمني
23 مليون و795 ألف ريال
_______________
3 يناير 2019
مؤسسة يمن ثبات للتنمية
50 مليون ريال
_______________
22 أبريل 2019
حسين عبدالوهاب حسين القاضي
مؤسسة الشهداء
30 مليون ريال
_______________
27 أبريل 2019
حسان غانم سالم البدري
مؤسسة يمن ثبات للتنمية
5 مليون ريال
_______________
19 مايو 2019
محمود مقبل الشرفي
مؤسسة يمن ثبات للتنمية
375 مليون و900 ألف ريال
_______________
2 يونيو 2019
الحسين عبدالله يحيى الوزير
مؤسسة يمن ثبات للتنمية
230 مليون ريال
_______________
8 مايو 2019
منظمة "بنيان"
100 مليون ريال
_______________
11 يونيو 2019
منظمة "بنيان"
150 مليون ريال
_______________
11 يونيو 2019
منظمة "بنيان"
150 مليون ريال
_______________
5 مايو 2019
محمد يحيى صالح الصوملي
إذاعة "آفاق" (يديرها علي الشرفي)
مليون وربع المليون ريال
_______________
محمود مقبل الشرفي
إذاعة وطن (يديرها المنشد الحوثي عبدالعظيم عزالدين)
مليونين ونصف المليون ريال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.