شكرا لبحثكم عن خبر بالأرقام.. الكشف عن مبالغ مهولة يستلمها قادة مليشيا الحوثي الكهنوتية كـ«رواتب شهرية» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقول الأسر الهاشمية الحوثية. الارهابية في اليمن بأن الزكاة محرمة عليها بل تصفها بـ"أوساخ الناس". لكنها في المقابل لم تتدخر جهدا في سرقة أموال الزكاة التي يتم تحصيلها من اليمنيين سنويا..

هذه الأرقام أدناه جزء بسيط من الأموال التي سرقوها خلال أقل من ستة أشهر فقط من العام 2019 واستخدموها في عمليات حوثنة وتطييف المجتمع ونشر الفكر الإيراني في اليمن بالاضافة إلى شراء الولاءات واثراء القيادات الحوثية.

تذكروا بأن هذه الأموال المنهوبة من مؤسسة واحدة (الهيئة العامة للزكاة)، فما بالنا ببقية المؤسسات الايرادية؟!

لم تتعرض اليمن من قبل لهذا النوع من الفساد المالي والإداري أبدا..

30 أبريل 2019

محمد علي الحوثي

رئيس اللجنة الثورية العليا

20 مليون ريال

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15 يونيو 2019

يوسف المداني

ثاني قيادي عسكري حوثي

50 مليون ريال

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28 أبريل 2019

شمس الدين محمد شرف الدين

مفتي المليشيات الحوثية

3 مليون و500 ألف ريال

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15 يونيو 2019

أمين المداني

قيادي حوثي

100 مليون ريال

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18 يونيو 2019

محمد أحمد العياني

مسؤول العلماء

50 مليوناً و400 ألف ريال

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13 مارس 2019

محمود مقبل الشرفي

مشرف خطباء صنعاء

مليونين و10 ألف ريال

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19 مايو 2019

محمود مقبل الشرفي

600 ألف ريال

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22 أبريل 2019

حسين أحمد العياني أحسن محسن شعفل

علماء من صعدة

خمسة مليون ريال

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18 يونيو 2019

أحمد سعيد مجلي

مشرف مراكز طائفية

مليونين و330 ألف ريال

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5 مارس 2019

أحمد محمد الديلمي

الجامع الكبير صنعاء

4 مليون ريال

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8 أبريل 2019

أحمد محمد الديلمي

الجامع الكبير

4 مليون ريال

_______________

28 أبريل 2019

أحمد محمد الديلمي

الجامع الكبير

4 مليون ريال

_______________

28 مايو 2019

أحمد محمد الديلمي

الجامع الكبير

4 مليون ريال

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19 فبراير 2019

نايف صالح صالح

مركز مدرسة بدر

15 مليون ريال

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19 فبراير 2019

حمزة عبدالله المرتضى

مركز بيت السيد- بني حشيش

3 مليون و375 ألف ريال

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20 مارس 2019

محمود مقبل الشرفي

جامع بدر الحشوش

7 مليون و600 ألف ريال

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27 مارس 2019

أحسن محسن شعفل

مركز تعليمي تابع للمرجعية الحوثي أحمد درهم

4 مليون ريال

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22 أبريل 2019

نايف صالح صالح

مركز الإمام زيد في الجوف

400 ألف ريال

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4 مايو 2019

نايف صالح صالح

مركز بدر

10 مليون ريال

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6 مايو 2019

حسين أحمد العياني

مدارس العلوم الشهرية رمضان 1440هـ

4 مليون ريال

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7 مايو 2019

حسين أحمد العياني

اثنين جوامع في حيدان بصعدة

2 مليون ريال

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21 مايو 2019

محمد الشهراني

جامع شهران في عمران

مليون ريال

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27 مايو 2019

محمود مقبل الشرفي

بنك الكساء اليمني

23 مليون و795 ألف ريال

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3 يناير 2019

مؤسسة يمن ثبات للتنمية

50 مليون ريال

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22 أبريل 2019

حسين عبدالوهاب حسين القاضي

مؤسسة الشهداء

30 مليون ريال

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27 أبريل 2019

حسان غانم سالم البدري

مؤسسة يمن ثبات للتنمية

5 مليون ريال

_______________

19 مايو 2019

محمود مقبل الشرفي

مؤسسة يمن ثبات للتنمية

375 مليون و900 ألف ريال

_______________

2 يونيو 2019

الحسين عبدالله يحيى الوزير

مؤسسة يمن ثبات للتنمية

230 مليون ريال

_______________

8 مايو 2019

منظمة "بنيان"

100 مليون ريال

_______________

11 يونيو 2019

منظمة "بنيان"

150 مليون ريال

_______________

11 يونيو 2019

منظمة "بنيان"

150 مليون ريال

_______________

5 مايو 2019

محمد يحيى صالح الصوملي

إذاعة "آفاق" (يديرها علي الشرفي)

مليون وربع المليون ريال

_______________

محمود مقبل الشرفي

إذاعة وطن (يديرها المنشد الحوثي عبدالعظيم عزالدين)

مليونين ونصف المليون ريال