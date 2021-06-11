شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار دراجة نارية بشاحنة جنود في العاصمة زنجبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية أن انفجار وقع قبل قليل غرب سوق القات بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين عبر دراجة نارية مفخخه اصتدمت بدينا فيها جنود وهناك قتلى وجرحى ..

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