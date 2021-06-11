شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طارق صالح يغادر اليمن بصورة مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح , اليوم الجمعة وصوله الى العاصمة الروسية موسكو . وقال العميد طارق صالح في تغريدة عبر حسابه بمنصة تويتر , انه وصل الى العاصمة الروسية موسكو مع وفد من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية. قد يهمك ايضاً وأضاف : ” ننشد السلام لبلادنا، سلام الحرية والمواطنة والجمهورية والعيش المشترك مع أهلنا وجيراننا واصدقائنا” . وقالت مصادر ان زيارة وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة العميد الركن طارق صالح إلى العاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من وزارة الخارجية الروسية. وسيلتقي الوفد بنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشيني، إضافة إلى عدد من المسؤولين والقادة الروس.



وكان قد اعلن نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبدالله صالح قبل اشهر من مدينة المخا عن تشكيل مكون سياسي أطلق عليه “المكتب السياسي للمقاومة الوطنية” التي تتمركز في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

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