شكرا لبحثكم عن خبر الرداعي يقتل نجله الذي تطاول عليه امام الناس .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أب على قتل ولده الشاب ذات العشرين سنة بعد تطاوله عليه أمام مجموعة من الناس بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن .
وقالت مصادر محلية رصدها "المشهد اليمني " أن الأب على صالح فرج أحد أبناء مدينة رداع أقدم على قتل ولده ذات العشرين سنة بعد تطاوله عليه أمام مجموعة من الناس في أحد المجالس في مدينة رداع بمحافظة البيضاء .
وأضافت المصادر أن الأب قام باشهار سلاحه الشخصي بسرعة خاطفة بعد تطاول ابنه عليه في أحد المجلس بمدينة رداع وباشره برصاصة قاتلة .
هذا وأصيب الحضور بصدمة كبيرة بعد مقتل الإبن بعد مفاجئتهم برده الفعل العنيفة والتي تجاوزت تصرفات الإبن العاق والذي كان حتما يستحق العقاب لكن ليس القتل .
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