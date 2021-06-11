شكرا لبحثكم عن خبر الرداعي يقتل نجله الذي تطاول عليه امام الناس .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أب على قتل ولده الشاب ذات العشرين سنة بعد تطاوله عليه أمام مجموعة من الناس بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن .

وقالت مصادر محلية رصدها "المشهد اليمني " أن الأب على صالح فرج أحد أبناء مدينة رداع أقدم على قتل ولده ذات العشرين سنة بعد تطاوله عليه أمام مجموعة من الناس في أحد المجالس في مدينة رداع بمحافظة البيضاء .

وأضافت المصادر أن الأب قام باشهار سلاحه الشخصي بسرعة خاطفة بعد تطاول ابنه عليه في أحد المجلس بمدينة رداع وباشره برصاصة قاتلة .

هذا وأصيب الحضور بصدمة كبيرة بعد مقتل الإبن بعد مفاجئتهم برده الفعل العنيفة والتي تجاوزت تصرفات الإبن العاق والذي كان حتما يستحق العقاب لكن ليس القتل .