شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات من اغتيال قيادي بارز في الحزم الأمني.. بن بريك يتحدث عن الأطراف التي تستفيد من الحادثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ، نائب رئيس المجلس المدعوم إماراتيًا، إن اغتيال القيادي في "حيدرة جبران الجي" يصب في مصلحة الأطراف الرافضة لإنفصال جنوب عن شماله.

وكتب في تغريدة له عبر تويتر: "اغتيال الجعدني يصب في مصلحة تعطيل كل الجهود الجنوبية لتهيئة الجنوب للاستقلال".

ومساء الخميس اغتال مسلحون ملثمون، مساء الخميس، القيادي في قوات الحزام الأمني "حيدرة الجعدني"، قرب منزله في مديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن وغادروا إلى جهة غير معلومة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، سلسلة من حوادث التصفيات والاغتيالات والإنفلات الأمني.