شكرا لبحثكم عن خبر النخبة الحضرمية تلقي القبض على متهم بقتل مقاول أثناء محاولته الهرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات النخبة الحضرمية من إلقاء القبض على المتهم بقتل المقاول محمد سعيد باحارثة، الذي قُتل مساء يوم الأحد الماضي، بمكتبه بمنطقة الشافعي، غرب مدينة المكلا.

وبحسب التوجيه المعنوي في النخبة "تم التعرف على المتهم أثناء محاولته الهرب خارج مدينة المكلا، بإحدى النقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في منطقة لِبنة بارشيد وتم تسليم المتهم للجهات الأمنية المختصة لمتابعة التحقيقات، ثم عرض المتهم على القضاء، لتتم محاكمته بما يقتضيه القانون".

مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الثانية أكد أن قوات النخبة الحضرمية في يقظة دائمة لحفظ الأمن والاستقرار بمناطق ساحل حضرموت، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة أو الإخلال بالأمن.