شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اتفاق مرتقب بين هادي والحوثيين...أهم البنود ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر يمنية عن ما قالت انه بنود اتفاقية مرتقبة يتوقع ان يتم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض، برعاية عمانية بين حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، وجماعة الحوثي الموالية لإيران والتي تحتل جغرافيا اليمن الشمالي باستثناء مأرب.

ونقل الصحافي اليمني محمد القاضي عن مصادر وصفها بالمطلع القول "إن الاتفاق المتوقع الإعلان عنه يتلخص في فتح مطار صنعاء أمام الرحلات من وإلى ثمانية مطارات دولية ومازالت هناك مطالب بضم دول أخرى، وفتح ميناء الحديدة أمام تدفق المشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية".

وبحسب القاضي فإن الاتفاق يشمل أيضاً "وقف إطلاق نار شامل في جميع الجبهات، بما فيها وقف هجوم الحوثيين على مأرب، واستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية المتنازعة (الحوثيون وحكومة هادي)".

وقال الصحافي اليمني المقرب من الاخوان "إن الاتفاق المرتقب سيفضي الى فتح طريق الحوبان في تعز وتسهيل التنقل بين صنعاء ومختلف المدن اليمنية بما فيها عدن ومأرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى و"المختطفيين" الكل مقابل الكل، ورفع القيود عن المجتمع المدني والإعلام، وتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المدن اليمنية".